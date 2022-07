Receitas da Apple crescem 2%

A Apple apresentou, no 2º trimestre deste ano, receitas de 83 mil milhões de dólares (+2% do que no mesmo trimestre de 2021) e lucros de 19.4 mil milhões de dólares (-10.6%).

As receitas do iPhone bateram um novo recorde para o trimestre, crescendo quase 3% para 40.6 mil milhões de dólares.

O número de dispositivos ativos é o mais elevado de sempre, o que pode justificar o crescimento das receitas dos serviços. No segundo trimestre, aumentaram para 19.6 mil milhões de dólares (+2% do que no 1ºT de 2022).

Nesta apresentação de resultados, a Apple divulgou que os serviços (Apple Music, Apple TV+, iCloud, etc.) têm mais de 860 milhões de subscritores pagantes, o que significa que conquistou 160 milhões de subscritores nos últimos 12 meses.

Como vem sendo hábito, não deixou previsões para o próximo trimestre.

Pode consultar os resultados aqui.

Receitas da Alphabet sobem 13%

No segundo trimestre deste ano, a Alphabet apresentou receitas de 69.7 mil milhões de dólares, mais 13% do que no 2º trimestre de 2021. O lucro caiu 14% para 16 mil milhões de dólares.

As receitas de publicidade cresceram 11.6% para 56.2 mil milhões de dólares.

Mantendo a rota de crescimento, a Google Cloud, apresentou receitas de 6.3 mil milhões de dólares, mais 7.8% do que no 1º trimestre de 2022.

Pode consultar os resultados aqui.

Receitas da Meta caem 1%

As receitas da Meta caíram 1% para 28.8 mil milhões de dólares no segundo trimestre de 2022. Este decréscimo põe fim a um crescimento trimestral contínuo, de ano para ano, ao longo de uma década. O lucro caiu 36% para 6.7 mil milhões de dólares.

As receitas de publicidade foram impactadas negativamente por vários fatores como as alterações à política de privacidade do sistema operativo iOS da Apple e também pela retração no investimento das marcas em publicidade.

O cenário não deverá melhorar no 3º trimestre, de acordo com as previsões da Meta, que estima um decréscimo das receitas entre 2% a 11% em relação ao 3º trimestre de 2021.

Pode consultar aqui os resultados.

Receitas da Amazon crescem 7%

A Amazon apresentou receitas de 121.2 mil milhões de dólares no 2º trimestre de 2022, mais 7%, do que no mesmo trimestre de 2021, mas com um prejuízo de 2 mil milhões de dólares, que é justificado pela desvalorização em bolsa da Rivian, o fabricante de veículos elétricos na qual a Amazon detém uma participação de 18%.

O serviço de cloud Amazon Web Services apresentou receitas de 19.7 mil milhões de dólares, mais 7% do que no primeiro trimestre deste ano.

As receitas de publicidade cresceram para 8.8 mil milhões de dólares, mais 18% do que no mesmo trimestre do ano passado.

Pode consultar aqui os resultados.

Novo modelo económico em rede, inspirado pelos GAFA – Google, Apple, Facebook e Amazon – que integra Unicórnios (startups com valorização acima de mil milhões de dólares), gigantes chineses de tecnologia e todas as empresas que mudam as nossas vidas através da tecnologia e inovação.

Outros acrónimos de empresas que seguem estratégias GAFAnomics®:

NATU – Netflix, AirBnB, Tesla e UBER

BATX – Baidu, Alibaba, Tencent e Xiaomi (os GAFA chineses).

Durma descansado, os GAFA estão a trabalhar… possivelmente para transformar (disromper) a sua indústria.