Nilene Carsane é Motion Designer & Video Editor da Instinct desde 2021, tendo sido Video Editor durante o tempo que a Instinct representou a Fabernovel em Portugal. Nilene é responsável pela comunicação em vídeo do SuperToast. O início do seu percurso profissional foi com um estágio na Bemyself como editor de vídeo, antes de assumir a gestão das redes sociais da Sorisa, uma empresa dedicada à estética e ao bem-estar. Apaixonado por storytelling, acredita que todas as empresas e pessoas têm histórias para contar. Estudou Desenvolvimento de Produtos Multimédia e Engenharia Multimédia (ISTEC) antes de reforçar os seus conhecimentos em Pós-produção de Vídeo (World Academy).