Este We Love é um convite! Um convite a dar connosco um salto para o metaverso…

Se nos segue, já leu certamente artigos ou notícias sobre Web3, Metaverso e NFT. Mas, estes termos são para muitos ainda apenas conceitos e em alguns casos difíceis de entender e de “materializar”.

Na Instinct to Innovate, ajudamos a descodificar as novas tendências e a desenhar estratégias e novos modelos de negócio com impacto.

O metaverso e os NFT abrem novas possibilidades em várias indústrias. Muitas empresas já estão a desbravar caminho nestas áreas e algumas com resultados impressionantes, como a TIME, que conseguiu 10 milhões de dólares de receitas em NFT, a Adidas e mesmo a FIFA, que também já anunciou que vai entrar em jogo com uma plataforma de NFT para o Mundial de Futebol.

Não somos meros espectadores, e não podíamos ficar só a assistir de “camarote”. Por isso, decidimos criar o nosso escritório no Metaverso e lançar o primeiro poster em NFT – Between Universes – da coleção “Instinct collection 2022”.

NFT “Between Universes”

Quisemos que o nosso escritório virtual fosse o mais realista e, por isso, para quem já nos visitou no mundo físico, a semelhança não é coincidência. Aqui fica o nosso convite para entrar no nosso escritório no metaverso.

Para entrar, basta clicar e depois de criar o seu avatar vai ser “teletransportado” para o nosso hall de entrada. Sinta-se em casa, explore o nosso espaço e se quiser agendar uma visita mais interativa pode contactar-nos pelo email metaverso@instinct.pt.

🚪 Entrar no escritório da Instinct no metaverso.



COMO FUNCIONA?

Para entrar, não precisa de bater à porta, basta clicar e depois de escolher um avatar e será “teletransportado” diretamente para o hall da Instinct.

Se é uma novidade para si, a interação no Metaverso, pode ligar o microfone e as colunas de som. Pode também ligar a câmera e aparecer como numa videochamada.

Se antes de entrar quiser uma antevisão da experiência de metaverso, veja o video.



NOTA: Pode usar computador, smartphone, tablet ou óculos de realidade virtual.

Ligue o microfone que a comunicação no metaverso é por voz (e também por vídeo). Recomendamos que utilize o browser Google Chrome.