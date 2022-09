Apple apresenta novos iPhone, Apple Watch e AirPods

A Apple apresentou os novos iPhone 14, Apple Watch e AirPods, num evento marcado pelo investimento na área da saúde, com especial destaque para a atividade física.

A grande novidade foi o lançamento do Apple Watch Ultra (1.009 euros), desenhado para atividades desportivas extremas. Por exemplo, maratonas, mergulho e atividades em montanha e no deserto. O novo modelo inclui um GPS de alta precisão, bússola e um sinal sonoro com alcance de 180 metros para pedir ajuda em emergências.

Também o novo Apple Watch Series 8 é um “brinde à saúde”, nas palavras da Apple, agora com estimativas de quando foi a última ovulação e notificações quando há registo de desvios no ciclo menstrual das mulheres.

O novo iPhone 14 (1.039 euros) vem com versões Plus (1.189 euros), Pro (1.349 euros) e Pro Max (1.499 euros), com câmeras mais poderosas e agora com comunicações por satélite que permitem enviar mensagens em zonas sem cobertura da rede móvel em situações de emergência. Isto somado à velocidade do 5G pode vir a tornar o iPhone um dos dispositivos de comunicação mais poderosos do mundo.

Meta compra startup Lofelt

A Meta comprou a Lofelt, uma startup de Berlim especializada em tecnologia que permite ter sensibilidade ao toque em ambientes virtuais. O valor da compra não foi divulgado.

Esta tecnologia pode permitir oferecer uma experiência mais imersiva no metaverso e reforça a intenção da Meta de dominar o setor da realidade virtual.

Fifa vai lançar plataforma de NFT

A FIFA vai lançar, este mês, uma plataforma para a venda de NFT ligados ao futebol. A FIFA + Collect vai incluir imagens e criações artísticas dos momentos mais marcantes na história do desporto rei.

Suportada pela plataforma de blockchain Algorand, esta plataforma de NFT vai estar também disponível através da FIFA+, a plataforma de streaming gratuita da FIFA que junta conteúdos ao vivo e on-demand.

As empresas que lideram a nova economia já não são apenas nativas digitais!

À Apple, Alphabet, Amazon e Meta, que criaram as infraestruturas que aceleraram a Uber, Airbnb, Tesla e Netflix, juntam-se agora ao clube dos inovadores grandes empresas, como a Disney, a Nike e a Visa…