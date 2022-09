O BHOUT Bag é um saco de boxe inteligente com câmara e sensores que calculam a força e a localização de cada golpe, atribuindo pontos com base na performance, tal como num videojogo.

Toda a informação de atividade é apresentada na App, onde cada atleta pode criar os seus próprios treinos e partilhá-los para desafiar toda a comunidade.

Boxe, Kickboxing e Muay Thai são desportos de combate com milhões de entusiastas em todo o mundo que agora vão poder tirar mais partido dos treinos, através do BHOUT Bag. Desenvolvido por uma startup portuguesa, este saco de boxe conectado foi idealizado para estar em qualquer lugar, quer seja em casa, no escritório, num hotel ou num ginásio.

Este saco recolhe dados dos treinos e analisa-os através de inteligência artificial para dar orientações de como melhorar a técnica. Tudo isto é possível através de uma câmara e de sensores que calculam, com elevada precisão, a força e a localização de cada golpe, atribuindo pontos com base na performance – tal como num videojogo.

O saco da BHOUT personaliza também as cores e as músicas de acordo com cada tipo de treino e intensidade, com o objetivo de aumentar a motivação.

Toda a informação de atividade é apresentada na App, onde é possível aceder a uma biblioteca de treinos. Também é possível que cada atleta crie os seus próprios treinos e os partilhe para desafiar toda a comunidade.

A App dá também acesso a um sistema de recompensas “Sweat to earn”, que permite acumular pontos e trocá-los por descontos em produtos de bem-estar, smartphones e Apps.

Com o início de entregas previsto para 2023, o BHOUT Bag tem o preço de 2.000 euros (inclui luvas de boxe e bandas de resistência). O acesso à aplicação funciona num modelo de subscrição e tem o preço de 40 euros por utilizador, por mês.

Os principais mercados alvo da startup são os Estados Unidos, a Alemanha e o Reino Unido.