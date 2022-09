A Cofidis Pay é uma solução de crédito instantâneo para o pagamento de compras, em até 12 prestações, sem juros.

A solução está disponível tanto para compras online (até um montante de mil euros) como para compras em lojas físicas de marcas parceiras.

A solução está disponível tanto para compras online, até um montante de mil euros, como para compras em lojas físicas de parceiros. Neste momento, são mais de 500 parceiros em Portugal.

Após a adesão, para utilizar o serviço, basta indicar, no momento da compra, que quer pagar com Cofidis Pay e escolher uma das opções de pagamento – se em três, seis ou doze vezes.

A Cofidis Pay está disponível também através de uma aplicação, para iOS e Android, onde os clientes podem gerir os pagamentos e ver todos os detalhes sobre as operações. Por exemplo, montantes, prazos, prestações e a próxima mensalidade.

“Mais que uma solução de BNPL (buy now, pay later), mais do que uma solução de pagamento, a Cofidis Pay é um ecossistema digital focado na experiência do cliente”, de acordo com Joana Cardoso, Head of New Product Development na Cofidis Portugal.

Lançada em 2021, esta solução começou a ser desenhada, em 2018, em conjunto com a agência de inovação Instinct to Innovate.