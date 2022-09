https://youtu.be/7yJACE3Seq8

YouTube partilha receitas do Shorts com criadores

A partir do próximo ano, o YouTube vai partilhar com os criadores de conteúdo 45% das receitas de publicidade do YouTube Shorts, o formato de vídeos de curta duração.

Com este novo incentivo responde à concorrência direta do TikTok e do Instagram pela captação da “atenção” dos criadores e partilha de receitas.

De acordo com o YouTube, este formato está a ganhar cada vez mais popularidade, registando 30.000 milhões de visualizações diárias e 1.500 milhões de utilizadores ativos por mês.

Spotify lança audiobooks nos EUA

O Spotify acaba de expandir a sua oferta, nos Estados Unidos, com o lançamento de audiobooks. Neste momento, o catálogo tem mais de 300 mil livros em formato de áudio, que podem ser adquiridos na plataforma.

Este movimento do Spotify já era esperado, depois da aquisição, no final de 2021, da Findaway, uma plataforma com um vasto catálogo de audiobooks.

Depois da música e dos podcasts, esta é uma oportunidade de crescimento para concretizar a visão do Spotify de liderar, a nível mundial, em conteúdos de áudio.

Starbucks anuncia programa de fidelização com NFT

A Starbucks anunciou o seu novo programa de fidelização baseado em blockchain e através de NFT.

O programa Starbucks Odyssey, acessível através da aplicação da Starbucks, permite aos clientes ganharem NFT quando completam desafios e jogos interativos.

Ao colecionar estes NFT, os clientes acedem a experiências exclusivas. Por exemplo, aulas virtuais para preparar bebidas ou uma viagem a uma plantação de café na Costa Rica.

Outra possibilidade vai ser a compra e venda de NFT de edições limitadas, com cartão de crédito ou débito, sem precisar de criptomoedas.

As empresas que lideram a nova economia já não são apenas nativas digitais!

À Apple, Alphabet, Amazon e Meta, que criaram as infraestruturas que aceleraram a Uber, Airbnb, Tesla e Netflix, juntam-se agora ao clube dos inovadores grandes empresas, como a Disney, a Nike e a Visa…