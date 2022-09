A Zepeto é uma aplicação, com mais de 320 milhões de utilizadores em todo o mundo, que permite a interação social através de avatares, em milhares de mundos virtuais.

Nasceu na Coreia do Sul com um conceito inovador que transporta as redes sociais para o metaverso. A Zepeto é uma aplicação (iOS e Android) que permite a interação social através de avatares, em milhares de mundos virtuais.

Para entrar, os utilizadores começam por criar os próprios avatares que podem ser personalizados com acessórios. E, como seria de esperar de uma rede social, podem partilhar fotografias e vídeos, enviar mensagens diretas, socializar em grupos e jogar.

Um dos segredos do sucesso da Zepeto é o facto de permitir aos criadores lançar as próprias criações e monetizá-las. Por exemplo, criar novos mundos virtuais e acessórios para avatares, que mantêm o dinamismo da plataforma.

Estas criações estão à venda num marketplace dentro da aplicação, permitindo aos utilizadores comprar acessórios virtuais de artistas e de marcas de moda, como a Gucci, Ralph Lauren e Nike.

Apesar de o acesso à plataforma ser gratuito, está disponível uma versão premium que, por 4 dólares por mês, dá acesso a benefícios exclusivos.

Lançada em 2018, a plataforma conta com 320 milhões de utilizadores em todo o mundo.