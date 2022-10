“We met in virtual reality” foi o primeiro documentário filmado em realidade virtual, tendo sido escrito e realizado por Joe Hunting na plataforma VRChat.

Joe teve esta ideia durante o primeiro confinamento, em 2020, pois sentiu que a realidade virtual podia unir as pessoas e manter o contacto o mais humano possível, tendo em conta o momento que a sociedade estava a atravessar.

As histórias contadas durante esta longa metragem têm uma ligação muito humana e real, relatando histórias de amor e de relações inesperadas que surgiram durante o confinamento. Temas como a saúde mental e a inclusão social e de género também são abordados neste documentário. Até porque é nestas plataformas de realidade virtual que muitas pessoas se refugiam por não se sentirem aceites nas comunidades onde vivem. Ali podem falar livremente, sem que ninguém as julgue, e esse é exatamente um dos objetivos de Joe: mostrar que na realidade virtual toda a gente é aceite, independentemente do género, idade ou orientação sexual.

Este filme foi lançado este ano no festival Sundance e está disponível no HBO.