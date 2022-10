Meta apresenta óculos de realidade mista

A Meta apresentou uns novos óculos de realidade mista, focados no trabalho colaborativo e na criatividade. Os Quest Pro (1.500 dólares), quando comparados com os óculos Quest 2, melhoram, especialmente, na comunicação não verbal, permitindo aos avatares reproduzir as expressões faciais do utilizador.

Projetando no mundo real elementos virtuais com os quais se pode interagir, com estes óculos é também possível visualizar vários ecrãs virtuais que substituem os monitores, e também trabalhar de forma colaborativa. Por exemplo, criar, em tempo real, modelos 3D de produtos, com colegas que estão noutras localidades.

Uma das grandes novidades anunciadas foi a parceria da Meta com a Microsoft para a integração do Microsoft 365 e dos videojogos da Xbox Cloud Gaming nos óculos da Meta.

Pode ver aqui o evento completo:

Google Cloud vai aceitar pagamentos em criptomoedas

A partir do próximo ano, a Google vai aceitar pagamentos com criptomoedas pelo serviço Google Cloud. Estes pagamentos vão ser feitos através do Coinbase Commerce e abrangem criptomoedas como a Bitcoin, a Ether e a Dogecoin.

A Google está também a avaliar a utilização do serviço Coinbase Prime para a custódia e trading de criptomoedas.

Esta parceria prevê também que a Coinbase passe a utilizar a infraestrutura da Google Cloud, abandonando a Amazon Web Services.

Walmart faz parceria com a Roku

A Walmart fez uma parceria exclusiva para a venda de produtos através da Roku, uma plataforma que permite o streaming de conteúdos na TV.

Os mais de 61 milhões de clientes com dispositivos da Roku podem agora clicar em anúncios de produtos que aparecem nas suas TV e realizar diretamente uma compra, com os dados do Roku Pay.

Com esta fusão entre entretenimento e e-commerce, a Walmart reforça a aposta em formas inovadoras de potenciar as vendas.

As empresas que lideram a nova economia já não são apenas nativas digitais!

À Apple, Alphabet, Amazon e Meta, que criaram as infraestruturas que aceleraram a Uber, Airbnb, Tesla e Netflix, juntam-se agora ao clube dos inovadores grandes empresas, como a Disney, a Nike e a Visa…