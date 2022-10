Receitas da Apple crescem 8%

A Apple apresentou, no 3º trimestre deste ano, receitas de 90.1 mil milhões de dólares (+8% do que no mesmo trimestre de 2021) e lucros de 20.7 mil milhões de dólares.

As receitas do Mac, iPhone e Wearables bateram novos recordes, com destaque para as receitas do iPhone que cresceram 10% para 42.6 mil milhões de dólares.

O número de dispositivos ativos da Apple também atingiu um novo máximo, o que pode justificar o crescimento das receitas dos serviços. No terceiro trimestre, aumentaram 5% para 19.2 mil milhões de dólares.

Como vem sendo hábito, a Apple não deixou previsões para o próximo trimestre.

Pode consultar os resultados aqui.

Receitas da Alphabet crescem 6%

No terceiro trimestre de 2022, a Alphabet apresentou receitas de 69 mil milhões de dólares, mais 6% do que no mesmo trimestre de 2021, e lucros de 13.9 mil milhões de dólares.

As receitas da publicidade cresceram 2.5% para 54.48 mil milhões de dólares, apesar da descida de 2% para 7 mil milhões de dólares das receitas de publicidade do YouTube.

Um melhor desempenho teve a Google Cloud com as receitas a crescer 38% para 6.9 mil milhões de dólares, mas ainda com prejuízos de 700 milhões de dólares.

Pode consultar os resultados aqui.

Receitas da Meta caem 4%

As receitas da Meta caíram pelo segundo trimestre consecutivo. No terceiro trimestre, apresentou receitas de 27.71 mil milhões de dólares (-4%). Os lucros desceram 52% para 4.4 mil milhões de dólares.

Apesar do aumento de 4% no número de utilizadores ativos por mês (3.71 mil milhões), o preço médio pago por anúncio desceu 18%.

A divisão Reality Labs, onde se incluem os investimentos no metaverso, apresentou prejuízos de 3.67 mil milhões de dólares.

Para o quarto trimestre, a Meta antecipa um novo declínio nas receitas.

Pode consultar aqui os resultados.

Receitas da Amazon crescem 15%

A Amazon apresentou receitas de 127.1 mil milhões de dólares no 3º trimestre de 2022, mais 15% do que no mesmo trimestre de 2021. O lucro operacional caiu quase 50% para 2.53 mil milhões de dólares.

Crescendo 27% em relação ao 3º trimestre de 2021, o serviço de cloud Amazon Web Services apresentou receitas de 20.5 mil milhões de dólares.

As receitas de publicidade cresceram para 9.55 mil milhões de dólares, mais 25% do que no mesmo trimestre do ano passado.

Pode consultar aqui os resultados.

As empresas que lideram a nova economia já não são apenas nativas digitais!

À Apple, Alphabet, Amazon e Meta, que criaram as infraestruturas que aceleraram a Uber, Airbnb, Tesla e Netflix, juntam-se agora ao clube dos inovadores grandes empresas, como a Disney, a Nike e a Visa…