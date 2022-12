Tesla lança serviço de fornecimento de eletricidade

A Tesla lançou, nos Estados Unidos, o Tesla Electric. Este novo serviço de fornecimento de eletricidade permite aos clientes captar energia solar, através dos painéis da Tesla, armazená-la na bateria Powerwall e vender a energia excedente à rede.

Através deste sistema inteligente, as baterias Powerwall decidem automaticamente quando carregar ou quando vender energia à rede, com base nas flutuações de preço.

YouTube posiciona-se no setor da educação

O YouTube lançou, na Índia, uma funcionalidade educativa que permite a professores publicar vídeos e materiais de leitura e também colocar questões. Batizado “Courses”, este novo recurso pode ser disponibilizado pelos professores de forma gratuita ou paga.

Neste momento, o YouTube já fez parcerias com criadores locais, como a LearnoHub, Speak English With Aishwarya e Telusko.

Com este movimento estratégico, está a posicionar-se no setor da educação, tentando atrair mais criadores para a sua plataforma.

Nike apresenta receitas de 13.32mM de dólares

A Nike apresentou receitas de 13.32 mil milhões de dólares no trimestre fiscal que terminou em novembro. Ou seja +17% do que no mesmo período do ano passado. O lucro foi de 1.33 mil milhões de dólares.

O negócio direct-to-consumer cresceu 16% para 5.4 mil milhões de dólares e as vendas no digital cresceram 25%.

Após a apresentação de resultados, as ações da Nike subiram mais de 10% em bolsa.

As empresas que lideram a nova economia já não são apenas nativas digitais!

À Apple, Alphabet, Amazon e Meta, que criaram as infraestruturas que aceleraram a Uber, Airbnb, Tesla e Netflix, juntam-se agora ao clube dos inovadores grandes empresas, como a Disney, a Nike e a Visa…