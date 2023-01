A Paynest desenvolveu uma plataforma que permite a empresas adiantar até 50% dos salários dos colaboradores, antes do final do mês.

Os pedidos de adiantamento são feitos pelos colaboradores, a qualquer momento, através da aplicação da Paynest.

Fundada em 2022 por Nuno Pereira e Michalis Gkontas, a Paynest promove o bem estar financeiro dos colaboradores das empresas parceiras. Com esta missão, desenvolveu uma plataforma que permite às empresas adiantar até 50% do salário dos colaboradores, antes do final do mês.

O processo é simples: a empresa define as condições que quer oferecer e cria uma conta na Paynest de onde saem os adiantamentos.

A solução da Paynest é integrada no sistema de processamento de salários, sem mudanças nos processos. Pela utilização da plataforma, é cobrada às empresas uma comissão fixa mensal, dependendo do número de colaboradores (a partir de 1 euro por colaborador).

Os pedidos de adiantamento são feitos pelos colaboradores, a qualquer momento, através da aplicação da Paynest e o dinheiro fica disponível instantaneamente.

A solução pode ser útil para fazer face a despesas inesperadas e assim evitar, por exemplo, a contratação de créditos pessoais.

Ajudando a tomar melhores decisões, a Paynest promove também a educação financeira, dando acesso a artigos sobre poupança e gestão de finanças pessoais e também a orientação financeira. Por exemplo, é possível conversar por chat com conselheiros financeiros profissionais.

Portugal e Grécia são os primeiros mercados em que a Paynest está disponível.