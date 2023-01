Microsoft planeia investir 10mM$ na OpenAI

A Microsoft planeia investir 10 mil milhões de dólares na OpenAI, num investimento que avalia esta empresa de inteligência artificial em 29 mil milhões de dólares.

Fundada por Sam Altman, em 2015, a OpenAI desenvolveu softwares que demonstram o potencial da inteligência artificial. Por exemplo, o ChatGPT, um chatbot que responde, com uma capacidade impressionante, a qualquer pedido do utilizador.

O ChatGPT pode ajudar a Microsoft a reforçar o posicionamento nas pesquisas online, tornando o motor de pesquisa Microsoft Bing mais relevante no mercado.

Disney lança assistente de voz

A Disney lançou, em parceria com a Amazon, um novo assistente virtual, que responde a perguntas com vozes de personagens da Disney, da Pixar e do Star Wars.

Integrado nos dispositivos conectados Amazon Echo, o assistente permite definir alarmes ou saber como está o tempo. Há também uma vertente de entretenimento, com histórias, jogos e piadas.

Além das casas, o assistente de voz vai estar disponível em quartos de hotéis dos resorts da Disney para pedir informações sobre os parques ou fazer pedidos de serviço de quarto.

BMW integra blockchain nas operações diárias

A BMW fez uma parceria com a Coinweb para introduzir a tecnologia blockchain nas operações diárias.

A parceria prevê o desenvolvimento de uma plataforma de smart contracts para a automatização de processos ligados ao financiamento de veículos.

As empresas que lideram a nova economia já não são apenas nativas digitais!

À Apple, Alphabet, Amazon e Meta, que criaram as infraestruturas que aceleraram a Uber, Airbnb, Tesla e Netflix, juntam-se agora ao clube dos inovadores grandes empresas, como a Disney, a Nike e a Visa…