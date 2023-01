Amazon estende “Buy with Prime” a mais sites

Após uma fase de teste, a Amazon vai expandir o serviço “Buy with Prime” a mais sites de e-commerce nos Estados Unidos.

Este serviço permite comprar online noutros sites, com os dados da conta da Amazon, para um pagamento e envio mais rápido de encomendas.

Ao permitir a empresas que não vendem na amazon.com usufruir dos seus serviços de pagamento e de entregas, a Amazon posiciona-se como uma maior ameaça a empresas como o Shopify e o PayPal.

Apple anuncia novos produtos

A Apple anunciou novos produtos, com destaque para o regresso do HomePod e para um novo HomePod Mini. As novas colunas estão mais inteligentes, permitindo agora configurar automatismos da Siri para a casa, utilizando apenas a voz, e incluem sensores de temperatura e de humidade.

A compra destes novos HomePods dá acesso gratuito ao Apple Music durante 6 meses.

Para além dos novos HomePods, a Apple lançou também novos MacBook Pro (2499 euros) e um Mac Mini (729 euros), equipados com os novos processadores M2 da Apple, para um melhor desempenho.

Netflix conquista mais de 7 milhões de subscritores

Superando as expectativas, a Netflix conquistou mais 7.66 milhões de subscritores, no quarto trimestre de 2022, e tem agora um total de 231 milhões de subscritores em todo o mundo.

A receita anual de 2022 foi de 31.61 mil milhões de dólares, mais 6.5% do que em 2021.

Esta apresentação de resultados ficou marcada também pelo anúncio de que Reed Hastings, que fundou a Netflix em 1997, vai deixar o cargo de co-CEO da empresa, mantendo-se como presidente executivo.

Para substituir Reed Hastings, o até então COO, Greg Peters, foi promovido a co-CEO, partilhando o cargo com Ted Sarandos.

As empresas que lideram a nova economia já não são apenas nativas digitais!

À Apple, Alphabet, Amazon e Meta, que criaram as infraestruturas que aceleraram a Uber, Airbnb, Tesla e Netflix, juntam-se agora ao clube dos inovadores grandes empresas, como a Disney, a Nike e a Visa…