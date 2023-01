Build é dos melhores livros de gestão e inovação, senão mesmo o melhor que já li. Para além de muito bem estruturado, em seis capítulos, está muito bem escrito e sem “palha”.

É mais do que um livro de gestão ou inovação, é um “playbook” (manual) para C-Level, para empreendedores e para os jovens que começaram ou planeiam começar a trabalhar.

Neste que é o primeiro livro de Tony Fadell, não há teoria, só há prática do que correu bem, do que correu mal, e os conselhos de alguém que tem um percurso único no mundo dos produtos mais inovadores do nosso tempo, como o iPod, o iPhone e o Nest. Alguns produtos dos inovadores que ajudou a desenvolver fracassaram, como os que foram criados pela startup que mais influenciou o nosso tempo, mas que fracassou: refiro-me à General Magic (sobre a qual já escrevi há uns meses, para recomendar um magnífico filme documentário). Neste livro, Tony Fadell explica porque é que esta empresa fracassou (spoiler: não estava a resolver os problemas reais das pessoas).



Tony Fadell trabalhou nas duas empresas mais inovadoras do nosso tempo, a Apple e a Google (depois de a Google ter comprado a sua startup Nest, em 2014, por 3,2 mil milhões de dólares), e no livro desvenda muito sobre a cultura de ambas as empresas. Há muitos detalhes sobre como era trabalhar com Steve Jobs e sobre ter aprendido com ele a importância da “disciplina” de storytelling, em que Steve Jobs era um mestre. Exemplo disso foi a grande apoteose que teve em 2007 na apresentação do iPhone, onde mostrou a má experiência que tínhamos com todos os telemóveis e depois mostrou a solução. E é no storytelling dos seus produtos e serviços que a Apple se continua diferenciar dos seus concorrentes.

Build é, por isso, um livro imperdível que pode ser consultado como um mentor, em que cada capítulo é um módulo de como enfrentar desafios (internos e/ou externos) e de como criar produtos centrados nos utilizadores (human-centered design).



Obrigado Tony Fadell por este delicioso livro, espero que haja mais em breve. 🙂