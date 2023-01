Amazon entrega medicamentos em casa

A Amazon Pharmacy vai permitir encomendar medicação, de forma ilimitada, e receber em casa, por 5 dólares por mês. A lista inclui os medicamentos mais prescritos pelos médicos.

Batizada RxPass, esta nova subscrição está disponível para os membros do Amazon Prime, nos Estados Unidos.

De acordo com a Amazon, mais de 150 milhões de americanos tomam, pelo menos, um dos medicamentos disponibilizados através da subscrição RxPass.

Tesla bate novo recorde de receitas e lucros

Batendo um novo recorde, a Tesla apresentou receitas de 24.3 mil milhões de dólares no 4º trimestre de 2022 (+37%). O lucro operacional foi de 3.9 mil milhões de dólares (+49%).

Contas feitas, em 2022 as receitas totais foram de 81.5 mil milhões de dólares, o que representa um crescimento de 51% face a 2021 e o lucro mais do que duplicou para 12.6 mil milhões de dólares.

Negócio cloud da Microsoft cresce 18%

A Microsoft apresentou receitas de 52.7 mil milhões de dólares, mais 2% do que no mesmo trimestre de 2021, o crescimento mais lento desde 2016. O lucro foi de 16.4 mil milhões de dólares, menos 12% do que em 2021.

Superando as expectativas, o negócio de cloud computing apresentou receitas de 21.5 mil milhões de dólares, mais 18% do que no quarto trimestre de 2021.

Outro destaque vai para o negócio de produtividade da Microsoft, onde se inclui o Microsoft 365 e o LinkedIn, com as receitas a crescerem 7% para 17 mil milhões de dólares.

As empresas que lideram a nova economia já não são apenas nativas digitais!

À Apple, Alphabet, Amazon e Meta, que criaram as infraestruturas que aceleraram a Uber, Airbnb, Tesla e Netflix, juntam-se agora ao clube dos inovadores grandes empresas, como a Disney, a Nike e a Visa…