Meta testa mundos virtuais fechados

A Meta começou a testar a criação de mundos virtuais fechados. A novidade vai ser lançada na plataforma Horizon Worlds, que só estava acessível através dos óculos Meta Quest, mas que brevemente vai estar disponível também em versão web e mobile.

A Meta vai permitir aos criadores construirem espaços virtuais onde podem criar experiências exclusivas.

Nesta fase de teste, cada um destes mundos poderá ter o máximo de 150 membros, mas só com 25 utilizadores em simultâneo.

A Meta está a replicar a estratégia do Facebook e do Instagram em juntar pessoas com os mesmos interesses, como forma de potenciar o poder das comunidades e criar efeitos de rede agora também no metaverso.

Amazon e Stripe reforçam parceria

A Amazon reforçou a parceria com a plataforma de pagamentos Stripe, que permite efetuar pagamentos online em mais de 130 moedas.

Com o novo acordo, a Stripe torna-se um parceiro estratégico da Amazon nos Estados Unidos, na Europa e no Canadá. A Stripe vai processar grande parte do volume total de pagamentos, que abrangem serviços como o Amazon Prime, o Amazon Pay e o Buy with Prime.

Spotify ultrapassa os 200 milhões de subscritores pagantes

O Spotify conquistou mais 10 milhões de subscritores (+14%) e, pela primeira vez, ultrapassou a fasquia dos 200 milhões de subscritores pagantes em todo o mundo.

Apesar deste crescimento impressionante, no último trimestre de 2022, o Spotify apresentou prejuízos operacionais de 231 milhões de dólares, com as receitas a atingir os 3 mil e 200 milhões de dólares.

O negócio de publicidade cresceu 14% e representa 14% do total de receitas.

As empresas que lideram a nova economia já não são apenas nativas digitais!

À Apple, Alphabet, Amazon e Meta, que criaram as infraestruturas que aceleraram a Uber, Airbnb, Tesla e Netflix, juntam-se agora ao clube dos inovadores grandes empresas, como a Disney, a Nike e a Visa…