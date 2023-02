Instagram permite criar canais de comunicação

O Instagram tem uma nova funcionalidade que permite criar canais para comunicar com os seguidores.

Através dos Broadcast Channels, os criadores podem, por exemplo, partilhar novidades ou momentos captados nos bastidores. As mensagens podem ser em texto, imagem, vídeo, ou voz, com a possibilidade de criar sondagens e os seguidores reagirem com emojis.

Neste momento, esta nova funcionalidade está a ser testada nos Estados Unidos. E depois da fase de testes, vai ser disponibilizada também no Facebook e no Facebook Messenger.

Susan Wojcicki deixa cargo de CEO do YouTube

Susan Wojcicki anunciou que vai deixar a liderança do Youtube, após nove anos como CEO. O novo CEO é Neal Mohan, que ocupava o cargo de Chief Product Officer do YouTube, desde 2015.

Numa nota enviada aos colaboradores, também partilhada publicamente, Susan Wojcicki reconheceu Neal Mohan como um excelente líder que ajudou a desenvolver produtos como o YouTube TV, YouTube Music e Shorts.

Com uma carreira de 25 anos na Google, a história de Susan fica marcada por ter privado com os fundadores da Google, Larry Page e Sergey Brin, quando em ’98 lhes alugou a garagem. Agora, vai manter-se como conselheira da Google e também das outras subsidiárias da Alphabet.

Best Buy transforma compras online

A retalhista americana Best Buy lançou um serviço de compras online que permite aos clientes entrar em contacto com especialistas para pedir recomendações e demonstrações ao vivo de produtos que pretendem comprar.

Tudo isto é feito, em tempo real, quer seja por videochamada, chamada de voz ou chat.

Os especialistas atendem as videochamadas a partir de um espaço de exposição de produtos (com eletrodomésticos, equipamentos de fitness, máquinas fotográficas, televisões, etc) que a Best Buy criou exclusivamente para este serviço.

As empresas que lideram a nova economia já não são apenas nativas digitais!

À Apple, Alphabet, Amazon e Meta, que criaram as infraestruturas que aceleraram a Uber, Airbnb, Tesla e Netflix, juntam-se agora ao clube dos inovadores grandes empresas, como a Disney, a Nike e a Visa…