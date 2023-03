Seja qual for a tecnologia, seja qual for a plataforma ou o device, seja qual for o projeto digital que ambicionamos desenvolver, só faz sentido se for focado no utilizador. Não podemos abdicar de explorar os hábitos dos clientes, os seus sentimentos e as suas necessidades. É isso que fazemos diariamente enquanto agência de inovação, e não é exceção em projetos metaverso. Esse foco permanente no utilizador é o que nos permite criar valor de utilidade nos projetos que desenvolvemos na Instinct.

Neste We Love, a minha sugestão é uma visita ao mais recente espaço Metaverso da Fundação Altice. Através desta experiência virtual é possível experienciar o que as tecnologias promovidas pela Fundação podem fazer para ajudar pessoas com necessidades especiais, entrando numa sala de aula inclusiva que está ligada em Teleaula, também com dispositivo adaptado com o Magic Contact, uma solução para pessoas com mobilidade muito reduzida ou ainda com recurso a um avatar que traduz texto em Língua Gestual Portuguesa.

Para além de dar a conhecer as soluções promovidas pela Fundação, neste espaço, é também possível visitar uma galeria de arte contemporânea, com várias obras de arte de artistas portugueses. Com o objetivo de estimular e dar a conhecer a criatividade nacional, esta exposição no Metaverso é uma forma de abrir portas ao mundo num cenário imaginário e uma experiência o mais imersiva. Vale a pena entrar com os óculos de realidade virtual, computador, smartphone ou tablet e deixar-se levar pela ondulação do lago ou a brisa nas folhas das árvores. Respeitando a missão da Fundação Altice de promover e garantir a inclusividade, a visita na galeria de arte é guiada com áudio para adultos, crianças, invisuais (com acompanhamento) e linguagem gestual portuguesa.

Se é sensível à inclusão social e à arte contemporânea, este espaço merece a sua atenção. Configure o seu avatar e salte para o Metaverso:

– Fundação Altice

– Galeria de arte da Fundação Altice

A exposição também pode ser visitada no mundo real, no edifício sede da Altice em Lisboa.

Parabéns Fundação Altice pelos 20 anos de existência!