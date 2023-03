Através de QR codes, a aplicação Biip permite aceder aos menus de estabelecimentos, fazer o pedido e pagar a conta em poucos segundos.

Com a pandemia, muitos restaurantes banalizaram a utilização de QR codes sobretudo para dar acesso aos menus. Aproveitando esta tendência, a empresa portuguesa Zone Soft criou a aplicação Biip, que permite não só aceder aos menus de estabelecimentos, como também fazer o pedido e pagar a conta em poucos segundos.

Com esta solução, basta apontar a câmara do smartphone para um QR code que está na mesa para consultar a ementa e enviar o pedido para a cozinha do restaurante. No final da refeição, basta ler novamente o QR code para fazer o pagamento através do smartphone. E tudo isto sem precisar de interagir com os empregados.

Os pagamentos podem ser feitos por MB Way ou com cartão bancário, com a opção também de poder dividir a conta com amigos. Para receber a fatura, basta inserir o email na aplicação.

Em alternativa, estes QR codes podem ser colocados no exterior dos estabelecimentos, para encomendas take-away em modo pré-pago.

Através da App, os clientes podem também partilhar com os estabelecimentos a sua opinião sobre a experiência e deixar uma gratificação.

Destinada a restaurantes, cafés, bares e hotéis, a solução da Biip é compatível com caixas registadoras que utilizam software de faturação ZS Rest.