Meta desenvolve App social descentralizada

A Meta está a desenvolver um novo media social descentralizado, que vai permitir a partilha de posts em texto. Os utilizadores vão poder fazer log-in nesta nova aplicação com os mesmos dados com que acedem ao Instagram.

A aplicação suporta o protocolo de Web3 ActivityPub, o mesmo protocolo utilizado por media sociais descentralizados concorrentes do Twitter.

Apple coloca foco de crescimento na Índia

A Apple está a tentar replicar na Índia o sucesso e as lições que aprendeu na China.

Com receitas recorde na Índia no último trimestre de 2022, a Apple abriu uma loja online para servir a região e planeia abrir, este ano, as primeiras lojas físicas no país.

A Índia é uma região com grande potencial de crescimento de vendas de produtos e com margem para aumentar a penetração de smartphones e da rede 5G.

Starbucks lança primeira coleção paga de NFTs

Após a oferta de quatro NFTs gratuitos, o Starbucks lança agora a sua primeira coleção paga de ativos digitais.

Com 2.000 NFTs, esta coleção de edição limitada faz parte do Starbucks Odyssey, o programa de recompensas do Starbucks baseado em blockchain.

Cada utilizador pode comprar até 2 NFTs premium e cada um deles dá um bónus de 1.500 pontos, acumulados na conta Odyssey para conquistar futuras recompensas. O programa inclui recompensas como acesso a conteúdos exclusivos, eventos em lojas e viagens.

As empresas que lideram a nova economia já não são apenas nativas digitais!

À Apple, Alphabet, Amazon e Meta, que criaram as infraestruturas que aceleraram a Uber, Airbnb, Tesla e Netflix, juntam-se agora ao clube dos inovadores grandes empresas, como a Disney, a Nike e a Visa…