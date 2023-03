O Kara Pure é um dispositivo para uso doméstico que transforma a humidade do ar em água alcalina – até 10 litros por dia.

Os primeiros mercados-alvo da Kara são os países mais afetados pela utilização de água contaminada, como, por exemplo, a Índia.

A startup americana Kara Water transforma a humidade do ar em água alcalina, e depois enriquecida com minerais. Tudo isto é possível através do Kara Pure, um dispositivo para uso doméstico que faz este processo de transformação. Cody Sooden, arquiteto e fundador da empresa, encontrou a motivação para lançar este negócio com base na experiência dos pais que utilizavam água de um poço contaminado, quando viviam na América do Sul.

Dependendo da humidade do ar, o Kara Pure é capaz de produzir até 10 litros de água por dia.

Destinado a espaços interiores, como casas, escritórios ou espaços de cowork, este sistema inovador atua também como um purificador de ar e desumidificador.

Nos primeiros 70 dias após o lançamento deste dispositivo, a Kara registou mais de 1 milhão de dólares em vendas.

Reconhecido pela revista Time como uma das melhores invenções de 2022, o Kara Pure pode ser encomendado online e tem o preço de 3.600 euros.