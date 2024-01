Apple foi a marca líder na venda de smartphones em 2023 Published on:

A Apple tornou-se a marca com mais smartphones vendidos em todo o mundo em 2023, ultrapassando a Samsung que era líder há 12 anos.

O iPhone atingiu uma quota de mercado global de 20%, com 234 milhões de dispositivos vendidos no ano passado.

A Samsung ficou na segunda posição, com 226 milhões de smartphones vendidos, seguida pela chinesa Xiaomi, que vendeu 145 milhões de smartphones.

Receitas da Tesla crescem 3%

A Tesla apresentou receitas de 25.2 mil milhões de dólares no 4º trimestre de 2023, mais 3% do que no mesmo trimestre do ano passado. O lucro operacional foi de 2.1 mil milhões de dólares.

Contas feitas, a empresa vendeu um total de 1.8 milhões de carros em 2023, mais 38% do que em 2022.

A Tesla estima um desaceleramento no crescimento das vendas para 2024, justificado pelo foco no lançamento de um novo modelo. Ao que tudo indica, este modelo deverá ser lançado em 2025 pelo preço de 25.000 dólares.

Pode consultar aqui os resultados.

Netflix conquista mais 13 milhões de subscritores

A Netflix apresentou receitas de 8.8 mil milhões de dólares, mais 12.5% do que no mesmo trimestre de 2022. O lucro foi de 938 milhões de dólares.

O serviço conquistou mais 13.1 milhões de subscritores, o que marca um novo recorde para um 4º trimestre. No total, tem agora 260 milhões de assinantes em todo o mundo, mais 12.8 % do que no mesmo trimestre de 2022.

A Netflix anunciou também o seu primeiro grande investimento na transmissão de conteúdos de desporto em direto, através de um acordo com a WWE para a transmissão ao vivo de wrestling.

Pode consultar aqui os resultados.