Blockchain e criptomoedas são tópicos que envolvem alguma complexidade, difíceis de entender à partida, e que nos podem levar a questionar a forma como hoje vivemos e interagimos e como iremos fazê-lo num futuro próximo.

Se quisermos aprender sobre estas novas tecnologias, não é difícil perdermos-nos na variedade de tópicos, notícias publicadas, canais de youtube, blogs e tweets espalhados por toda a internet.

Mas porque é que estas tecnologias existem e porque se estão a tornar relevantes?

Na procura pelas respostas, descobri um senhor chamado Andreas Antonopoulos, eloquente no discurso, com uma incrível capacidade de cruzar os temas do quotidiano com o potencial dos blockchains descentralizados. Deu-me uma nova visão sobre a nossa sociedade, como, por exemplo, sobre a quantidade de pessoas que não possuem uma conta bancária ou acesso a serviços financeiros dignos, e como estas tecnologias e o acesso a uma rede monetária global descentralizada pode mudar o seu destino e, consequentemente, o destino de todos nós.

Os criadores de conteúdos têm agora uma nova forma de financiar a sua criatividade, sem dependerem de anunciantes ou canais de media. A Bitcoin pode ajudar na evolução do Kickstarter, Indiegogo e outros instrumentos de crowdfunding em sistemas globais e sem fronteiras de financiamento a arte e conteúdos criativos. Mal posso esperar! – Andreas Antonopoulos

Andreas Antonopoulos, nascido na Grécia em 1972, mudou-se para os Estados Unidos ainda jovem e formou-se em engenharia informática. Mais tarde, iniciou a sua carreira como consultor de IT, antes de se tornar um dos nomes mais conhecidos e respeitados no mundo das criptomoedas, com especial destaque no mundo da Bitcoin.

Mas nem sempre foi assim. Andreas foi céptico, como a maioria das pessoas. Quando descobriu a Bitcoin, em 2011, os seus primeiros pensamentos foram: é “Dinheiro para Nerds” ou “Provavelmente é para gamblers”. Após 6 meses, depois de ler o famoso whitepaper, escrito pelo lendário e anónimo Satoshi Nakamoto, tudo mudou, incluíndo a sua missão e propósito de vida. Desde então, abandonou o seu emprego e decidiu começar a espalhar todo o seu conhecimento pelos quatro cantos do mundo e mostrar os impactos positivos que esta tecnologia pode ter, quer seja a nível económico, político ou social.

Andreas Antonopoulos escreveu vários livros sobre Bitcoin e criptomoedas, incluindo Mastering Bitcoin, Mastering Ethereum e The Internet of Money, traduzidos em vários idiomas.

É também um orador notável, contando com dezenas de palestras em vários eventos tecnológicos, que despertam “aha moments” por todo o mundo. É exemplo a palestra que ocorreu em 2016 na Califórnia. Nesta curiosa, divertida e improvisada apresentação, Andreas explica o que é o dinheiro e a sua história. Fala sobre a Bitcoin, como esta pode mudar a forma de comunicar e transacionar, e partilha ainda a sua perspetiva de como as crianças vão lidar com o dinheiro no futuro, onde, provavelmente, as moedas e notas serão vistas como as máquinas de fax são vistas hoje em dia.