SpaceX lança serviço de roaming global

A SpaceX já permite transportar o terminal da Starlink para quase todo o mundo, para ter conectividade em zonas onde a cobertura da internet é fraca ou não existe.

Fornecido via satélite, o serviço chama-se Starlink Roam e tem uma subscrição mensal, mas pode ser ativado ou desativado em qualquer altura.



Google desenvolve I.A. que responde a questões médicas

A Google está a desenvolver um software de inteligência artificial que responde a questões médicas, com elevada precisão.

O sistema Med-PaLM apresentou o nível de um especialista ao responder a questões de um exame de medicina, com uma precisão superior a 85%. As respostas do software foram comparadas com as respostas de médicos.

A Google vai continuar a fazer melhorias ao Med-PaLM com o objetivo de colocar esta ferramenta à disposição de qualquer pessoa.

Alibaba dividida em seis unidades de negócio

A gigante chinesa Alibaba prepara-se para uma reestruturação em que vai dividir a empresa em seis unidades de negócio (Cloud Intelligence Group; Taobao Tmall Commerce Group; Local Services Group; Cainiao Smart Logistics; Global Digital Commerce Group e Digital Media and Entertainment Group).

Nesta divisão foram criadas empresas nas áreas de cloud computing, e-commerce, logística, serviços locais e, ainda, media e entretenimento.

Cada uma destas unidades de negócio vai funcionar de forma independente, quer seja na captação de investimento, quer seja quando entrarem em bolsa.

A Alibaba justifica esta reestruturação como uma forma de acelerar a competitividade de mercado.

As empresas que lideram a nova economia já não são apenas nativas digitais!

À Apple, Alphabet, Amazon e Meta, que criaram as infraestruturas que aceleraram a Uber, Airbnb, Tesla e Netflix, juntam-se agora ao clube dos inovadores grandes empresas, como a Disney, a Nike e a Visa…