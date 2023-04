A startup francesa Cuure desenvolve suplementos alimentares que são recomendados de forma personalizada por profissionais de saúde.

Através de uma aplicação é possível acompanhar a rotina diária, com a possibilidade de definir alertas para a toma dos suplementos e reportar a evolução do bem-estar.

Uma nova forma de olhar para a saúde. Esta é a proposta da Cuure, uma startup francesa que desenvolve suplementos alimentares que são recomendados de forma personalizada.

A experiência começa com um diagnóstico online em que se partilham as necessidades e metas de saúde e se recebe aconselhamento dos profissionais de saúde da Cuure. Depois disso, é enviada para casa uma seleção personalizada de suplementos, que vêm em pequenas saquetas para tomar ao longo do mês.

A Cuure desenvolveu uma aplicação para acompanhar a rotina diária. A App permite definir alertas para a toma dos suplementos e reportar a evolução do bem-estar. Para ajudar a cumprir os objetivos de longo prazo, estão disponíveis desafios que dão pontos e descontos na encomenda seguinte.

O serviço da Cuure está disponível através de uma subscrição mensal, que pode ser gerida através da aplicação e adaptada a qualquer altura com ajuda de profissionais de saúde.

Desde que foi fundada em 2019, a Cuure já captou 12 milhões de euros. Os principais investidores são o Newfund, a Kima Ventures e a Capagro.