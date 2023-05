A Matereo recolhe dados, em tempo real, sobre infraestruturas, através de sensores e outros dados, para prever derrocadas e alertar para falhas.

Esta startup portuguesa tem como proposta de valor apoiar o trabalho das equipas de manutenção.



Fundada por três engenheiros portugueses, Jorge Vieira, Ricardo Carmona e Fernando Ferreira, a Matereo dá inteligência a infraestruturas como pontes, viadutos e túneis.

Esta startup utiliza sensores instalados nas infraestruturas para recolher dados remotamente e de forma contínua, quer seja sobre deslocamentos, inclinações ou vibrações. Estes dados são cruzados com dados de satélite e com dados sobre o tempo e o trânsito. Tudo isto para analisar o comportamento das infraestruturas em tempo real.

Utilizando algoritmos de inteligência artificial, o sistema de monitorização da Matereo consegue prever o risco de derrocadas e alertar para falhas, com a indicação dos potenciais motivos e as consequências se nada for feito.

Focada na manutenção preventiva, a Matereo tem como proposta de valor apoiar o trabalho das equipas de manutenção, tendo como alvo os principais gestores de infraestruturas em Portugal e em Espanha.

O software da startup está acessível através de uma subscrição.