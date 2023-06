Model Y da Tesla no top de vendas

Pela primeira vez, o automóvel mais vendido do mundo é 100% elétrico. O modelo Y da Tesla foi o líder de vendas no 1º trimestre de 2023, com mais de 267 mil automóveis vendidos, ultrapassando dois modelos da Toyota.

Elon Musk antecipou o sucesso do modelo Y, em 2016, antes da entrada em produção, estimando uma procura entre 500 mil a 1 milhão de veículos por ano.

Mercedes-Benz lança coleção de NFT

A Mercedes-Benz lançou a primeira coleção de NFTs, através da sua plataforma de Web3 Mercedes-Benz NXT.

Inspirada em conceitos ligados aos automóveis, como o movimento e a velocidade, a coleção (Maschine) inclui 1.000 NFTs, criados em parceria com o artista Harm van den Dorpel e com a organização de artes digitais Fingerprints DAO.

Waymo faz parceria com a Uber

Os carros sem condutor da Waymo (Alphabet/Google) vão estar disponíveis através da aplicação da Uber, tanto para o transporte de passageiros como para a distribuição de encomendas da Uber Eats.

Estes serviços vão ser lançados este ano, em Phoenix (Arizona), nos Estados Unidos.

A Uber já permite viajar em carros autoguiados também em Las Vegas, uma parceria com a Motional (uma joint venture Hyundai-Aptiv).

As empresas que lideram a nova economia já não são apenas nativas digitais!

À Apple, Alphabet, Amazon e Meta, que criaram as infraestruturas que aceleraram a Uber, Airbnb, Tesla e Netflix, juntam-se agora ao clube dos inovadores grandes empresas, como a Disney, a Nike e a Visa…