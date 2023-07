Tesla aumenta 83% as vendas no 2ºT

Mais um trimestre, mais um recorde. A Tesla vendeu 466 mil carros em todo o mundo, no segundo trimestre deste ano, mais 83% do que no mesmo trimestre do ano passado.

Um dos fatores que justifica este crescimento é a descida do preço dos carros, à medida que a concorrência aumenta no mercado de veículos elétricos.

No total, na primeira metade deste ano, a Tesla já vendeu 888 mil carros e está num bom caminho para atingir a meta de venda anual de 1 milhão e 800 mil automóveis.

Tudo indica que este ano a Tesla vai ultrapassar também, pela primeira vez, os 100 mil milhões de dólares em receitas.

Meta lança aplicação concorrente do Twitter

Qualquer semelhança com o Twitter não é coincidência. Threads é a nova aplicação lançada pela Meta que permite discutir tópicos através de mensagens de texto que outros utilizadores podem comentar e partilhar.

O login na aplicação Threads é feito com a conta de Instagram e os utilizadores podem automaticamente começar a seguir as mesmas contas que já seguem no Instagram.

Disponível para iOS, a aplicação ultrapassou os 10 milhões de utilizadores, 7 horas após o lançamento. A Threads já chegou a 100 países, mas ainda não está disponível na União Europeia porque está à espera de aprovação das entidades europeias.

Telegram vai lançar Stories

Seguindo a tendência de outros media sociais, o Telegram também vai ter uma funcionalidade de Stories na sua aplicação de mensagens.

Os utilizadores podem definir uma duração personalizada para estas publicações que podem ficar visíveis até 48 horas.

O Telegram vai também permitir adicionar legendas às publicações.

As empresas que lideram a nova economia já não são apenas nativas digitais!

À Apple, Alphabet, Amazon e Meta, que criaram as infraestruturas que aceleraram a Uber, Airbnb, Tesla e Netflix, juntam-se agora ao clube dos inovadores grandes empresas, como a Disney, a Nike e a Visa…