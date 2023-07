Em Pequim, na China, já é possível entrar no metro através da simples leitura da palma da mão.

O sistema é suportado pela super aplicação WeChat.

No metro de Pequim já não é preciso comprar bilhetes. A cidade está a testar um sistema de pagamento e entrada no metro através da simples leitura biométrica da palma da mão.

Para começar a utilizar o serviço, os passageiros só têm de fazer, apenas uma vez, o registo das impressões digitais em máquinas que estão nas estações de metro e completar o processo na super App WeChat, que é utilizada por milhões de pessoas na China.

Depois disso, sempre que utilizem o metro, basta passar a mão por cima de scanners instalados nos torniquetes das estações e o pagamento é feito automaticamente através da conta do WeChat.

O sistema está disponível para os passageiros que viajam entre o centro de Pequim e o aeroporto internacional de Daxing.

Este tipo de solução é um prenúncio do futuro do mercado de pagamentos e tem sido uma tendência impulsionada também por empresas como a Amazon, através do seu sistema de leitura da palma da mão Amazon One.