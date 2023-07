O avião da JetZero atinge a mesma velocidade e autonomia dos aviões atuais, com metade do combustível e das emissões de carbono.

O objetivo é que esta aeronave esteja operacional em 2030.

Apelidada por alguns como a “SpaceX” da aviação comercial, a missão da JetZero é transformar as viagens de avião. Com esse objetivo, esta startup da Califórnia desenvolveu um avião ultra-eficiente.

O primeiro avião da startup, o Z-5, foi projetado para substituir o Boeing 767 e transportar, pelo menos, 250 passageiros.

Mais leve e com aerodinâmica superior, esta aeronave permite atingir a mesma velocidade e autonomia que os aviões atuais, mas consumindo metade do combustível e, como consequência, emite metade das emissões de carbono.

Isto é possível graças ao design em que as asas se fundem com o corpo do avião. Com uma disposição em forma triangular, a cabine tem múltiplos corredores alinhados com assentos mais largos. Os motores ficam na parte traseira e superior do avião, o que torna as viagens mais silenciosas.

Outro aspeto relevante é que esta aeronave tem também a capacidade de acomodar tanques de hidrogénio verde.

Desenvolvida em parceria com a NASA, a Força Aérea Americana e a Administração Federal de Aviação dos EUA (FAA), o objetivo é que esta aeronave esteja operacional em 2030.

Desde que foi fundada 2020, a JetZero já captou 4.5 milhões de dólares e tem como um dos seus principais investidores Tony Fadell, o co-criador do iPhone e do iPod da Apple.