Receitas da Tesla crescem 47%

A Tesla apresentou receitas de 24.9 mil milhões de dólares no segundo trimestre de 2023. Um crescimento de 47%, em relação ao mesmo período do ano passado. O lucro operacional caiu 3% para os 2.4 mil milhões de dólares, justificado pela descida dos preços dos automóveis.

Estes resultados são consequência dos 466 mil carros vendidos em todo o mundo, no segundo trimestre deste ano, que representa um aumento de 83% no número de unidades vendidas.

Receitas da Netflix crescem 3%

A Netflix apresentou receitas de 8.2 mil milhões de dólares no 2º trimestre deste ano, mais 3% do que no mesmo trimestre do ano passado.

A estratégia de não permitir a partilha de contas está a funcionar, com as subscrições a crescerem 8%. O serviço conquistou perto de 6 milhões de subscritores no trimestre e tem agora 238 milhões de subscritores em todo o mundo.

Apesar dos resultados positivos, o mercado reagiu negativamente. As ações da Netflix caíram quase 9% após a divulgação dos resultados que ficaram abaixo das expectativas dos analistas.

Chatbot Bard da Google chega a Portugal

Está aí o chatbot de inteligência artificial da Google. Depois dos EUA, o chatbot Bard chega à Europa e já está acessível em Portugal.

Oficialmente disponível em 40 línguas, o serviço responde a qualquer pedido por escrito e permite aos utilizadores dar feedback sobre as suas respostas ou pesquisar mais informações no motor de busca do Google.

Há vários anos a trabalhar em inteligência artificial, a Google começa agora a disponibilizar os seus primeiros produtos de inteligência artificial generativa.

