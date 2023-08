Lucros da Apple crescem 2.2%

A Apple divulgou os resultados do segundo trimestre deste ano. As receitas atingiram os 81.8 mil milhões de dólares, menos 1,4% do que no mesmo trimestre de 2022. Os lucros de 19.9 mil milhões de dólares representam uma subida de 2,2%.

O destaque foi o crescimento de 8% nas receitas dos serviços (App Store, Apple Music, Apple TV+, iCloud, etc.) que atingiram um novo recorde para um trimestre com receitas de 21.2 mil milhões de dólares. A Apple conta já com mil milhões de subscritores pagantes no conjunto de serviços.

As receitas do iPhone, Mac e iPad desceram e o iPad foi o que apresentou a queda mais expressiva, com as receitas a caírem 20% para 5.8 mil milhões de dólares.

Pode consultar aqui os resultados.

Receitas da Amazon crescem 11%

As receitas da Amazon regressaram a um crescimento a dois dígitos, no 2º trimestre deste ano. As receitas cresceram 11% para 134.4 mil milhões de dólares e o lucro operacional foi de 7.7 mil milhões de dólares.

Estes resultados foram impulsionados pelas receitas do serviço de cloud Amazon Web Services que cresceram 12% para 22.1 mil milhões de dólares.

O negócio de e-commerce não ficou atrás, apresentando um sólido crescimento de 10,5%.

Destaque também para o contínuo crescimento das receitas de publicidade, que atingiram os 10.7 mil milhões de dólares, mais 22% do que no mesmo trimestre do ano passado. Por comparação, o negócio de publicidade da Google cresceu 3,3% e o da Meta cresceu 12%, no segundo trimestre deste ano.

Pode consultar aqui os resultados.

Uber apresenta primeiro lucro operacional

A Uber apresentou receitas de 9.2 mil milhões de dólares no 2º trimestre deste ano, mais 14% do que no mesmo trimestre de 2022. O lucro atingiu os 394 milhões de dólares.

O 2º trimestre ficou marcado por ser a primeira vez que a Uber apresenta lucro operacional (326 milhões de dólares).

O segmento de mobilidade foi o principal responsável pelo crescimento, com um aumento de receitas de 25% em relação ao mesmo trimestre de 2022.

Apesar destes resultados, as receitas desapontaram os analistas e o mercado reagiu negativamente, com as ações da Uber a cair mais de 6%.

Pode consultar aqui os resultados.

As empresas que lideram a nova economia já não são apenas nativas digitais!

À Apple, Alphabet, Amazon e Meta, que criaram as infraestruturas que aceleraram a Uber, Airbnb, Tesla e Netflix, juntam-se agora ao clube dos inovadores grandes empresas, como a Disney, a Nike e a Visa…