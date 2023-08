A Lightship desenvolveu uma caravana futurista “alimentada” energeticamente por energia solar.

A caravana ajusta a sua dimensão com base na utilização: adota uma dimensão mais reduzida em modo de viagem e mais ampla em modo de campismo.

Fundada por dois ex-colaboradores da Tesla, Ben Parker e Toby Kraus, a startup americana Lightship desenvolveu uma caravana com um design futurista e adaptada à nova era da mobilidade elétrica.

Batizada L1, esta caravana tem painéis solares que captam a energia solar e a armazenam em baterias, para que seja utilizada para alimentar a própria caravana ou até carregar a bateria de um carro elétrico.

De acordo com a Lightship, a caravana tem autonomia para mais de uma semana.

Outra particularidade é o facto de se adaptar às utilizações. Quando é configurada para modo viagem adota uma dimensão mais reduzida, para facilitar o reboque e, quando está em modo de campismo, expande-se para oferecer mais espaço.

A caravana tem capacidade para seis pessoas.

Com um preço de 125 mil dólares, a L1 pode ser encomendada através do site da Lightship, com um depósito de 500 dólares. A expectativa é que entre em produção em 2024.

Desde que foi fundada em 2020, a Lightship já captou 27 milhões de dólares e tem como principais investidores a Prelude Ventures e a Obvious Ventures.