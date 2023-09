A App Explorial permite explorar cidades a pé e descobrir pontos turísticos através de quizzes, desafios e “caça ao tesouro”.

Desenvolvida na Suíça pelos engenheiros Olivier Alther e Levin Germann, a Explorial é uma aplicação de turismo que permite explorar cidades a pé de uma forma interativa e divertida. A ideia da criação da App surgiu da vontade dos fundadores em ter uma alternativa às visitas guiadas tradicionais quando estavam a visitar a cidade de Praga, na República Checa.

A experiência na Explorial começa com a escolha de um dos percursos disponíveis, que foram concebidos por guias turísticos e jornalistas. Depois disso, a App transforma o passeio turístico num jogo, com desafios e “caça ao tesouro”. Por exemplo, quando se chega a estátuas ou monumentos é possível responder a perguntas ou enigmas e ter acesso a mais histórias e explicações sobre os pontos de interesse.

À medida que estas atividades vão sendo completadas, vão-se acumulando pontos na aplicação.

Com uma duração entre uma hora e meia e duas horas, os percursos da Explorial permitem explorar as cidades sozinho ou idealmente com um grupo de até 8 jogadores. O acesso aos percursos é pago e tem o preço de 7 euros por pessoa.

A App está disponível em 15 países, incluindo Portugal.