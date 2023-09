Apple apresentou o novo iPhone e Apple Watch

A Apple apresentou os novos modelos do iPhone e do Apple Watch, num evento que ficou marcado pelo grande foco na sustentabilidade. (Pode ver aqui o vídeo em que a equipa da Apple se transforma num elenco de atores a representar numa reunião em que presta contas à “Mãe Natureza”).

O novo Apple Watch tornou-se o primeiro produto neutro em emissões de carbono, (com os novos modelos Series 9, Ultra 2 e SE), e até 2030, todos os outros produtos vão seguir o mesmo caminho da sustentabilidade.

As novidades do Apple Watch incluem também melhorias na velocidade e performance (com o novo chip S9) e a possibilidade de controlar o relógio com interação gestual. Por exemplo, para atender uma chamada basta tocar duas vezes com o dedo indicador no polegar. Esta é uma forma de habituar os utilizadores à interação gestual que a Apple vai permitir nos óculos de realidade mista Vision Pro, que vão sair no próximo ano.

A Apple apresentou também os novos iPhone 15 (989 euros) que deixam de ter a porta lightning e passam a ter porta usb-c. Para além do iPhone 15, há também as versões 15 Plus, Pro (1249 euros) e Pro Max (1499 euros), com o Pro e Pro Max disponíveis em titânio.

Este novo iPhone destaca-se pela melhoria na qualidade de fotografia e vídeo e por permitir jogar videojogos com a qualidade de experiência de uma consola.

As versões Pro e Pro Max vão permitir gravar vídeos em 3D adequados aos óculos de realidade mista Vision Pro.

I.A. da Google chega ao Gmail, Docs, Sheets e Slides

Está aí a inteligência artificial da Google que promete melhorar a produtividade no trabalho. O assistente Duet AI já está acessível em todas as ferramentas da Google, como o Gmail, Docs, Sheets e Slides, quer seja para ajudar a escrever emails, sumarizar documentos, escrever código ou gerar imagens.

Através deste assistente, é possível pedir, por exemplo, para transformar anotações no Docs numa apresentação no Slides ou para criar automaticamente um gráfico a partir de dados que estão numa folha de cálculo.

A subscrição do Duet AI tem o preço de 30 dólares por mês por colaborador.

Lufthansa lança programa de fidelização com NFT

O Grupo Lufthansa lançou um programa de fidelização com NFTs, que está disponível para os clientes das oito companhias aéreas do grupo. (AirDolomiti, Austrian, Brussels Airlines, Edelweiss Air, Eurowings, Eurowings Discover, Lufthansa e Swiss Airlines).

Através do programa Uptrip, os voos comprados dão acesso a NFTs associados às informações sobre os destinos.

Ao todo, são 20 coleções e quando o cliente completa uma coleção ganha uma recompensa exclusiva, como o acesso ao lounge no aeroporto, acesso ao Wi-Fi em voos e milhas para viagens.

As empresas que lideram a nova economia já não são apenas nativas digitais!

À Apple, Alphabet, Amazon e Meta, que criaram as infraestruturas que aceleraram a Uber, Airbnb, Tesla e Netflix, juntam-se agora ao clube dos inovadores grandes empresas, como a Disney, a Nike e a Visa…