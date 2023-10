Electric Era: estações de carregamento de veículos elétricos Published on:

Fundada em Seattle por ex-engenheiros da SpaceX, a missão da Electric Era é transformar a infraestrutura de carregamentos rápidos de carros elétricos para aumentar o número de estações e acelerar a adoção destes veículos.

Esta startup americana desenvolveu um novo tipo de estação com baterias integradas que permitem armazenar energia e, assim, evitar preços mais elevados nos picos de utilização.

Batizada PowerNode, a estação permite em 10 minutos de carregamento atingir uma autonomia para 160 quilómetros.

A Electric Era desenvolveu também um software, o PowerNode OS, que faz a gestão em tempo real dos sistemas de baterias das estações e dos sistemas de energia solar para acrescentar mais capacidade à rede localmente.

Através de inteligência artificial, a energia é distribuída da forma mais eficiente possível para os automóveis que estão a carregar em simultâneo.

Com um modelo B2B, a Electric Era disponibiliza esta solução a lojas de conveniência que queiram instalar as estações nos seus parques de estacionamento e gerar receitas com a revenda de eletricidade. As estações têm também ecrãs que permitem mostrar publicidade direcionada para ofertas e promoções na loja de conveniência.

Podendo ser instaladas em apenas 16 semanas, o objetivo é disponibilizar 10 mil estações de carregamento nos Estados Unidos, até 2030.

Desde que foi fundada em 2019, a Electric Era já captou 19 milhões de dólares.