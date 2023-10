Apple Podcasts integrado com subscrição de conteúdos e aplicações Published on:

As aplicações com modelo de subscrição que produzem podcasts já podem integrar a sua oferta de podcasts exclusivos para os assinantes. A Apple já deu o exemplo e disponibilizou na Apple Podcasts mais de 2.500 episódios originais da Apple Music Radio aos subscritores do Apple Music e do Apple News+.

Com esta novidade, a Apple ajuda os produtores de conteúdos a monetizar de forma integrada a sua oferta com conteúdos exclusivos para assinantes.

Amazon investe 4mM de dólares em startup de I.A.

A Amazon vai investir 4 mil milhões de dólares na startup de inteligência artificial Anthropic, conhecida por ter desenvolvido o chatbot Claude.

Com este acordo, a Anthropic vai passar a utilizar o serviço cloud Amazon Web Services para criar e treinar modelos de inteligência artificial para chatbots e outros serviços.

As ferramentas de inteligência artificial que forem desenvolvidas pela Anthropic vão ser depois disponibilizadas aos clientes da Amazon Web Services.

Empresa de logística da Alibaba vai entrar em bolsa

A Cainiao Smart Logistics, uma empresa do grupo Alibaba dedicada à logística, vai entrar na bolsa de Hong Kong e a expectativa é que atinja uma capitalização bolsista de mil milhões de dólares.

A Cainiao vai operar como uma empresa independente após o plano de reestruturação que dividiu o grupo Alibaba em seis unidades de negócio e é a primeira das seis empresas a estrear-se em bolsa.