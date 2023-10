O poder da economia digital no Metaverso Published on:

Passamos grande parte do nosso tempo ligados à internet. Muitas vezes até nos podemos assustar quando vemos no smartphone as estatísticas do tempo que passamos em Apps. De uma certa forma, podemos afirmar que já vivemos num mundo digital, o que nos aproxima cada vez mais de um possível Metaverso.



Metaverso não é um conceito novo e é cada vez mais uma realidade. Mundos virtuais, óculos de realidade virtual, dispositivos sensoriais e imersivos e toda uma nova realidade em 3 dimensões são, em grande parte, a forma de o descrever.



Mas será que neste novo mundo digital deve existir propriedade, à semelhança de um mundo físico?



Itens digitais são comprados todos os dias em videojogos como o Fortnite, o Grand Theft Auto e o Counter Strike. Muitas vezes estas compras são apenas uma forma de expressão, uma forma de demonstrar gostos pessoais ou de sobressair perante outros jogadores. Neste mercado de 100 biliões de dólares, estes objetos que são vendidos são na realidade um empréstimo de bens por parte das plataformas, sem qualquer tipo de interoperabilidade. Na maioria dos casos, não podem serem vendidos ou emprestados quando os jogadores já não os pretendem.

À medida que nos aproximamos de um Metaverso, a questão da propriedade de bens digitais torna-se ainda mais iminente. Agora que mais aspetos das nossas vidas estão ligados ao digital e envolvem interações em mundos virtuais, vai ser fundamental definir como a propriedade digital é tratada e como os direitos dos utilizadores são protegidos. Este é um desafio complexo e emocionante que vai continuar a ser debatido à medida que a tecnologia e as plataformas avançam.

Yat Siu, fundador da Animoca Brands, uma empresa de videojogos Web3, e membro da task force de promoção da Web3 em Hong Kong, traz consigo a visão de um “Open Metaverse”. Um mundo digital aberto e inclusivo, onde toda a gente é livre de transacionar, de ser proprietária e de inovar sem limites.

Nesta TED Talk, Yat Siu mostra como uma nova economia digital está a ganhar expressão e a gerar cerca de 30 biliões de dólares de atividade económica, através de DAOs (Decentralized Autonomous Organizations), DeFi (Decentralized Finance) e NFTs (Non Fungible Tokens), assentes na Web3 e na tecnologia Blockchain. Todos eles podem ser fundamentais para criar a nova versão do Metaverso. Yat explica como estas novas tecnologias são importantes, quer no controlo de propriedade e monetização de ativos digitais, como mundos virtuais, quer na propriedade dos dados, que são a fonte de alimentação de inúmeras plataformas sem que os utilizadores sejam devidamente recompensados por isso.



Porque é que a propriedade no mundo digital é tão relevante? Compramos produtos de marca apenas pela sua utilidade? É a propriedade realmente uma forma de expressão pessoal? E como é que tudo isto está relacionado com o metaverso e com a economia digital?. Pode encontrar as respostas a todas estas perguntas nesta TED Talk.