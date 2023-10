Receitas da Tesla crescem 9% Published on:

A Tesla apresentou receitas de 23.4 mil milhões de dólares no terceiro trimestre de 2023, mais 9% do que no mesmo trimestre do ano passado. O lucro operacional foi de 1.8 mil milhões de dólares, uma descida de 52% justificada pela descida no preço dos carros e pela paragem temporária das fábricas, durante o verão, para que fossem modernizadas.

Durante o 3º trimestre, a Tesla vendeu um total de 435 mil carros em todo o mundo (+26.5%).

Nesta apresentação de resultados foi também anunciado que as entregas da pickup elétrica Cybertruck vão começar no final de novembro.

Uber ajuda a fazer devoluções de encomendas

A Uber lançou, nos Estados Unidos, um serviço para a devolução de encomendas feitas online.

Com o preço de 5 dólares, o serviço transporta as encomendas para os postos de entrega da UPS ou da FedEx.

Mais do que um serviço de táxi, a Uber transformou-se numa aplicação que transporta quase tudo, desde passageiros a refeições, mercadorias ou produtos de farmácia.

Microsoft recebe luz verde para compra da Activision Blizzard

A Microsoft recebeu luz verde dos reguladores no Reino Unido para concluir a compra da Activision Blizzard por 68.7 mil milhões de dólares.

Os reguladores travaram a compra em abril por considerarem que havia risco de posição dominante e decidiram agora aprovar o negócio, porque a Microsoft aceitou vender à Ubisoft os direitos de streaming dos videojogos da Activision.

Com esta aquisição, a Microsoft torna-se a terceira maior empresa de videojogos do mundo, em termos de faturação, ficando apenas atrás da chinesa Tencent e da japonesa Sony.