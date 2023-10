Netflix conquista mais 9 milhões de subscritores Published on:

A Netflix apresentou receitas de 8.5 mil milhões de dólares no terceiro trimestre de 2023, mais 8% do que no mesmo trimestre de 2022. O lucro foi de 1.7 mil milhões de dólares.

No 3º trimestre, o serviço conquistou perto de 9 milhões de novos subscritores. No total, tem 247 milhões de assinantes em todo o mundo, mais 10.8% do que no mesmo trimestre de 2022.

Este crescimento é consequência do fim da partilha de contas e de um aumento de quase 70% nas subscrições do novo plano com publicidade – comparando com o trimestre passado -, que já está disponível em alguns países.

As ações subiram mais de 12% após a apresentação de resultados.

PayPal regista patente para marketplace de NFTs

Após lançar a própria moeda virtual, a PayPal registou, agora, uma patente para a criação de um marketplace de NFTs.

Ainda pendente, o pedido descreve um sistema em que os utilizadores podem comprar e vender ativos digitais, que podem incluir imagens, vídeos, música, bilhetes para eventos e arte.

Waymo One chega a quase toda a cidade de São Francisco

A Waymo expandiu o serviço de táxis autoguiados Waymo One em São Francisco, nos Estados Unidos. Agora, os clientes podem pedir o serviço para se deslocar em quase toda a cidade.

Para já, o Waymo One ainda só está disponível para quem entrou na lista de espera para ser um dos primeiros a experimentar o serviço.

A Waymo opera também em Phoenix e Austin e iniciou, recentemente, testes em em Los Angeles.