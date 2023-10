Whoop: um coach de fitness inteligente Published on:

A pulseira inteligente da Whoop permite melhorar o desempenho desportivo e oferece um serviço de aconselhamento de fitness personalizado gerido por inteligência artificial.

Por exemplo, permite perguntar porque nos sentimos cansados, pedir um plano de treino personalizado e ajustado a cada dia, receitas para uma melhor alimentação ou sugestões para dormir melhor.

A startup americana Whoop criou uma pulseira inteligente que recolhe dados de saúde e da atividade física para oferecer uma visão 360º sobre o bem-estar físico e mental e assim melhorar o desempenho desportivo.

A Whoop cruza os comportamentos diários (consumo de cafeína, hidratação, nível de stress etc.) partilhados pelos utilizadores, com os dados recolhidos em contínuo pela pulseira, como a qualidade do sono, a variabilidade da frequência cardíaca e a frequência respiratória. Assim, os utilizadores e atletas, conseguem perceber os impactos na sua performance e melhor entender os níveis de esforço e capacidade de recuperação.

Todos os dados são apresentados na aplicação da Whoop de uma forma fácil de interpretar.

Com base nestes dados, a startup oferece um serviço de aconselhamento de fitness personalizado, através de inteligência artificial. Este serviço permite conversar, a qualquer hora, com um chatbot para fazer pedidos relacionados com a saúde e exercício físico. Por exemplo, perguntar porque nos sentimos cansados, pedir um plano de treino personalizado e ajustado a cada dia, receitas para uma melhor alimentação ou sugestões para dormir melhor.

Tudo isto está acessível através de uma subscrição anual com o preço de 264 euros.

Desde que foi fundada, a Whoop já captou 405 milhões de dólares e tem como investidores o fundador do Twitter, Jack Dorsey e o Vision Fund da Softbank.