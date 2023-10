Netflix vai entrar no retalho físico com Netflix Houses Published on:

A Netflix planeia abrir espaços físicos onde os fãs vão poder comprar vestuário e refeições e aceder a experiências imersivas ligadas às séries e filmes do serviço de streaming.

As Netflix Houses vão abrir, em 2025, primeiro nos Estados Unidos e depois em mais países em todo o mundo.

Este movimento estratégico marca a entrada da Netflix em espaços de retalho permanentes, mas este não é o primeiro projeto da Netflix no mundo físico. Recentemente, a empresa abriu também um restaurante pop-up, em Los Angeles, em que o menu inclui pratos confecionados por chefs de cozinha em séries da Netflix.

Lucros da Microsoft aumentam 27%

A Microsoft apresentou receitas de 56.5 mil milhões de dólares, mais 13% do que no mesmo trimestre do ano passado. Os lucros aumentaram 27% para 17 mil milhões de dólares.

Os resultados são justificados sobretudo pelo bom desempenho da divisão Intelligent Cloud, onde se inclui o serviço cloud Azure, que cresceu 19% para 24.2 mil milhões de dólares.

Após a apresentação de resultados, as ações subiram mais de 6%.

Pode consultar aqui os resultados.

Receitas do Snap crescem 5%

Após dois trimestres em declínio, as receitas do Snap cresceram. No 3º trimestre, apresentou receitas de 1.2 mil milhões de dólares, mais 5% do que no mesmo trimestre de 2022, mas ainda com prejuízos de 368 milhões de dólares.

Os resultados são consequência do bom desempenho do negócio de publicidade que cresceu 5%.

Outro bom indicador foi o serviço Snapchat+ (4 dólares por mês) que cresceu de 4 milhões para mais de 5 milhões de subscritores pagantes.

No 3º trimestre, o número de utilizadores ativos por dia cresceu 12% para 406 milhões.

Nesta apresentação de resultados, o Snap anunciou também que vai investir 500 milhões de dólares na compra de ações próprias.

Pode consultar aqui os resultados.