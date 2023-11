Ferrari aceita pagamentos com criptomoedas Published on:

A Ferrari passou a aceitar pagamentos com criptomoedas no mercado norte americano e, no próximo ano, a novidade vai estender-se também à Europa.

Para já, os pagamentos podem ser feitos com Bitcoin e Ether.

O processamento das transações é assegurado pela BitPay e as criptomoedas são instantaneamente transferidas para dólares no momento da compra.

Spotify torna mais fácil comprar produtos de artistas

O Spotify está a melhorar a experiência dos fãs, que, até agora, tinham de entrar na página de cada artista para comprar produtos.

O Spotify facilitou o acesso à compra com a categoria Merch, na área de pesquisa, que centraliza a oferta de produtos oficiais dos artistas, como t-shirts, bonés e discos.

As compras no “Merch Hub” são facilitadas também por recomendações personalizadas com base no histórico dos artistas mais ouvidos.

TikTok já tem 3,3 milhões de utilizadores em Portugal

Quase um terço da população portuguesa utiliza o TikTok. A aplicação chinesa de vídeos de curta duração, anunciou que tem já 3 milhões e 300 mil utilizadores ativos por mês em Portugal.

Em todo o mundo, os números são ainda mais impressionantes, com o serviço a ser utilizado todos os meses, à escala global, por mil e 700 milhões de pessoas.