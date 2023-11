“Os conteúdos do metaverso vão rodear-nos no dia a dia” Published on:

Sébastien Borget é fundador da Sandbox, uma plataforma metaverso onde é possível criar, jogar e monetizar as próprias experiências de gaming. Com 5 milhões de registos em todo o mundo, a Sandbox oferece aos artistas e às marcas uma nova forma de comunicar e envolver.

Numa entrevista ao Supertoast na Web Summit, Sébastien Borget partilhou como a inteligência artificial generativa é uma ferramenta “muito poderosa” para fazer crescer o número de criadores de experiências no metaverso.

Para o fundador da Sandbox, o foco deve estar na criação de mais conteúdo envolvente e em torná-lo transmedia para que faça parte do dia a dia. E nessa lógica a realidade mista, de óculos como os Vision Pro da Apple e os Meta Quest Pro da Meta, vai permitir que os ativos digitais permaneçam presentes tanto no mundo virtual como no físico.