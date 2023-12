Chegou a pickup elétrica Cybertruck da Tesla Published on:

Quatro anos após o anúncio e apresentação do primeiro protótipo da Cybertruck, a Tesla realizou um evento para mostrar a versão final e iniciar as primeiras entregas da nova pickup.

Com três versões disponíveis, a mais potente é a Cyberbeast que tem uma autonomia de 514 quilómetros, em termos de performances vai dos 0 aos 100 km/h em 2 segundos e meio e atinge uma velocidade máxima de 209 km/h. O preço desta versão de topo é de 100 mil dólares.

Para demonstrar a Cyberbeast em ação, a Tesla partilhou um vídeo em que esta pickup tem um Porsche 911 atrelado e mesmo assim é capaz de vencer uma corrida contra outro Porsche 911.

Amazon anuncia I.A. generativa para empresas

Chegou a vez da Amazon anunciar um assistente de inteligência artificial generativa. O Q, assim batizado, foi exclusivamente desenvolvido para empresas e está acessível através da Amazon Web Services.

Com o preço de 20 dólares por mês por utilizador, o principal objetivo é permitir às equipas automatizar tarefas, como a análise de dados ou o resumo de documentos.

O Q integra com plataformas como o Slack, Dropbox, Salesforce, Gmail e todo o pacote Microsoft 365.

Com este movimento estratégico, a Amazon escolheu focar-se no mercado empresarial, para concorrer com o ChatGPT da OpenAI e o Duet e Bard da Google.

Mastercard lança I.A. que ajuda a fazer compras

Shopping Muse é o novo chatbot da Mastercard que pode ser integrado nos sites de marcas para ajudar os clientes a fazer compras.

Através de inteligência artificial generativa, os consumidores podem conversar com este assistente e receber recomendações personalizadas, incluindo sugestões para combinar produtos e os respetivos acessórios.

O chatbot é também capaz de reconhecer imagens e de sugerir produtos semelhantes aos que lhe são mostrados.

O Shopping Muse foi desenvolvido pela Dynamic Yield, uma subsidiária da Mastercard especializada em inteligência artificial.