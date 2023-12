Honda Robotics cria cadeira inteligente e elétrica Published on:

Trata-se de uma inovação que pode mudar a vida de quem tem mobilidade reduzida ou dificuldade em deslocar-se. A Honda Robotics desenvolveu a Uni One, uma cadeira inteligente e elétrica que pode ser controlada utilizando apenas o peso do corpo. Por exemplo, para avançar basta uma ligeira inclinação do corpo para a frente.

Com um peso de 70 quilos, esta cadeira atinge uma velocidade máxima de 4 km/h e tem autonomia para 8 quilómetros.

Como é controlada com os movimentos do corpo e com a ajuda de sensores que leem o espaço, tem o benefício de deixar os utilizadores com as mãos livres para realizar tarefas.

Outra vantagem é o facto de se elevar para facilitar o contacto visual com quem esteja de pé e assim melhorar a comunicação.

A Honda prevê iniciar a comercialização da Honda Uni One em 2025.