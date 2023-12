Volkswagen vai utilizar Superchargers da Tesla Published on:

O grupo Volkswagen anunciou que os automóveis das suas marcas, que para além da Volkswagen inclui a Porsche e a Audi, vão poder utilizar da rede de Superchargers da Tesla, nos Estados Unidos, a partir de 2025.

A Volkswagen junta-se assim a marcas como a Ford, General Motors, Mercedes e Toyota.

A Tesla demorou mais de uma década a construir a sua rede de Superchargers e agora vê a sua rede tornar-se o standard da indústria.

App Store permite parcerias para oferecer descontos em subscrições

A Apple lançou uma novidade que permite aos programadores que desenvolvem aplicações para a App Store oferecer descontos aos clientes que têm múltiplas subscrições ativas.

As subscrições podem ser de empresas diferentes, o que abre a possibilidade para parcerias entre diferentes empresas.

Ainda em fase de teste, esta funcionalidade tem como objetivo ajudar a atrair e reter subscritores.

Walmart expande opção “buy now, pay later”

O Walmart alargou a parceria com a empresa fintech Affirm para oferecer um serviço buy now pay later. Agora, os clientes do Walmart podem optar pelo pagamento em prestações mensais, no momento em que estão a finalizar uma compra nas máquinas de self-checkout.

Esta opção vai estar disponível em mais de 4.500 lojas do Walmart nos EUA.

A Affirm já tem uma presença sólida no e-commerce e com esta parceria com o Walmart está a estender o modelo buy now, pay later às lojas físicas.