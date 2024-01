O segredo para a produtividade não é o esforço Published on:

Procrastinação, incapacidade e desinteresse. São conceitos com os quais muitas pessoas se debatem diariamente, utilizando todos e quaisquer métodos ao seu alcance para os superar.



O livro Feel Good Productivity do Dr. Ali Abdaal — médico, empreendedor e YouTuber com mais de 5 milhões de seguidores — não é um guia prático de como alcançar essa superação. É mais um compêndio de experiências adquiridas ao longo de vários anos. Ali consegue envolver-nos numa escrita acessível, e acima de tudo, próxima. Como um bom professor consegue ensinar os seus alunos.

Livre de pre-conceitos, pedestais, ou verdades absolutas — e estruturado em 3 partes — este livro está repleto de referências a estudos e trabalhos de um leque muito abrangente de personalidades. Desde fundadores, atletas olímpicos, a cientistas vencedores do Prémio Nobel. Todos personificando os princípios da “Feel Good Productivity“.

Influenciado pela sua experiência enquanto professor, a dissertação de Ali Abdaal é muito orientada à compreensão de conceitos base e ideias para refletir — quase como se de uma aula se tratasse. Para mim, onde encaixar períodos de leitura sem interrupções é extremamente raro, o formato audiobook foi essencial. A comodidade deste formato e cuidado do autor em criar momentos de revisão tornaram a “leitura” extremamente acessível e lúdica.

A melhor crítica que posso fazer a este ensaio é a total ausência de preconceitos relativos às práticas erradas de produtividade e ao não julgamento de quem as pratica. Enquanto procrastinador crónico, revi-me em muitos momentos e quadros, onde as várias técnicas e métodos apresentados poderiam ter feito a diferença.



O conceito de “Feel Good Productivity” vem ao encontro da corrente de pensamento em que não existe lugar a uma culpabilização do “aspirante produtivo”, mas sim uma oferta de ferramentas para decifrar as suas atitudes. Nas palavras do autor: “o segredo para alcançar a produtividade e o sucesso não é apenas o esforço – mas sim sentir-se bem.”